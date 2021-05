Contagi Covid a San Giovanni Suergiu, tra il personale scolastico e gli alunni dell’Istituto Comprensivo G. Marconi.

Il sindaco Elvira Usai ha emanato un’ordinanza su suggerimento dell’Ufficio di Igiene Pubblica, che ha consigliato la chiusura in via precauzionale dell’Istituto per 14 giorni al fine di procedere in sicurezza ad un preciso tracciamento e all’identificazione dei ceppi virali.

Inoltre la sospensione, per lo stesso periodo di tempo, delle attività ludico-sportive-ricreative praticate nel Comune.

Pertanto è stata decisa la sospensione delle attività in presenza dell’Istituto Comprensivo G. Marconi e di tutte le attività ludico-sportive-ricreative praticate nel territorio del Comune da domani sino a tutto il 19 maggio, in attesa degli esiti delle attività di contact tracing dei casi di positività al Covid-19 da parte dell’Ats.

Nell’ordinanza si legge inoltre che "è fatto obbligo a tutti i Pubblici ufficiali preposti alla vigilanza e alla sicurezza pubblica di fare osservare” quanto disposto.

(Unioneonline/D)

