I carabinieri della stazione di Carloforte stanno indagando su un singolare furto di auto avvenuto nell'isola di San Pietro: a sparire è stata la Jeep Renegade di un uomo che ha parcheggiato la vettura nella nota località di Cala Vinagra. Dopo avere lasciato la vettura in sosta per compiere una passeggiata, al rientro non l'ha più ritrovata. Inizialmente ha pensato ad uno scherzo di cattivo gusto ma poi col trascorrere dei minuti si è reso conto che si trattava di un autentico furto e ha immediatamente segnalato tutto ai carabinieri per evitare che il ladro si imbarcasse con il primo traghetto disponibile per la terraferma e facesse così perdere le proprie tracce.

Difatti le ricerche sono principalmente condotte all'interno dell'isola ma un'attenzione particolare è rivolta proprio agli imbarchi per scongiurare l'ipotesi che l'uomo possa tentare di abbandonare Carloforte, sempre che purtroppo non lo abbia già fatto immediatamente dopo essersi impossessato della macchina. Comunque le ricerche vengono condotte anche nelle altre località di San Pietro nel caso in cui il ladro possa aver nascosto abilmente la macchina nel tentativo di far calmare le acque.

