Alla guida di un’auto avrebbe provocato un incidente stradale coinvolgendo un altro mezzo e si sarebbe poi allontanato. Gli accertamenti hanno portato i carabinieri a individuare e denunciare in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza un 51enne.

Nel corso della notte, al volante di una Fiat Panda, avrebbe causato un sinistro a Sant’Anna Arresi e dopo lo schianto con l’altra macchina non si è fermato. Quando è stato rintracciato dai militari di Teulada si è rifiutato di sottoporsi ad accertamento con etilometro. Il veicolo è stato messo sotto sequestro amministrativo, la patente ritirata.

(Unioneonline/s.s.)

