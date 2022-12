La Pro loco di Domusnovas ha lavorato senza sosta per arrivare puntuale all'appuntamento di questa sera con l'inaugurazione ma il maltempo si è messo di traverso, costringendo amministrazione comunale e associazioni a rinviare il tutto al 16 dicembre in occasione della giornata finale di raccolta di alimenti e prodotti per bambini che caratterizza "Il Miracolo di Natale".

Poco male: anche in assenza del varo ufficiale e dell'adeguata illuminazione, i domusnovesi possono già ammirare il grande albero ecologico che svetta in piazza Matteotti. «Una creazione - spiega la sindaca Isangela Mascia - alta 7 metri e interamente composta da 1200 bottiglie di plastica riciclabile donate dai domusnovesi che la Pro loco aveva già provveduto a ripulire da etichette e altri materiali non fatti di plastica. Abbiamo fatto questa scelta per via dei grossi rincari energetici che sta affrontando il nostro Comune ma direi che il risultato è alquanto gradevole è sono in tanti a soffermarsi per ammirare il nostro grande albero».

Il 16 dicembre verrà inaugurata anche la casetta di Babbo Natale (associazione "I Vaghi") e verranno esposte al pubblico le circa 400 bottiglie di plastica che gli studenti più giovani delle scuole hanno personalmente decorato e riempito di pensierini e auspici per il 2023. Nella stessa data spazio anche all'esibizione della banda musicale "Pietro Mascagni" e alla merenda e all'intrattenimento per bambini, sempre curati dalla Pro Loco.

Non solo l'albero, anche decorazioni e luminarie (la cui accensione era prevista oggi ed è stata rinviata al 16 dicembre) quest'anno sono low cost a causa della pesante bolletta energetica. «Abbiamo ridotto il budget per le luminarie da 10 a 4mila euro - aggiunge la sindaca - ma non volevamo far mancare comunque l'atmosfera natalizia, perciò ci siamo concentrati unicamente su piazza Matteotti e piazza Sant'Ignazio, nelle quali stiamo sviluppando l'intero programma natalizio».

Un ricco programma curato dall'assessorato allo Spettacolo in collaborazione con le associazioni del paese. «Pur tra tante difficoltà legate alle congiunture economiche ed energetiche - commenta l'assessore Davide Aru - abbiamo cercato di pensare a tutti stilando insieme alle associazioni un calendario ricco nel quale si sposano tradizioni, innovazioni, cultura e svago. L'obiettivo è naturalmente quello di creare l'atmosfera natalizia e regalare emozioni a tutti ma anche quello di animare il centro e il rione Sant'Ignazio, promuovendo eventi che contiamo siano in grado di far lavorare gli esercenti del paese».

Conclusa oggi la serie di eventi legati alla quarta edizione della "Fiera del Libro Sardo" curata dall'associazione Circhiòla, il programma prosegue domani alle 10, nel mulino Sa Ferraria di via Stazione, con l'inaugurazione della mostra fotografica di Fabio Piccioni "Land of Mines, Terra di Miniere" e con il live set "Cronache di Polvere" di Fabio Tallo. Eventi promossi dallo speleo club Domusnovas.

«Sono 20 scatti di maxi formato - spiega il presidente Martino Piras - che raccontano l'archeologia mineraria dell'isola con un focus su Porto Flavia, Monteponi e altri siti minerari del Sulcis. La mostra sarà visibile fino al 18 dicembre (9.30 - 12, 16.30 - 19) con possibilità di visitare l'ampio giardino che contiene vari vecchi macchinari minerari e i locali di metà '800 del mulino dove sono custoditi preziosi documenti e antiche carte minerarie oltre a parte della mostra fotografica per il 50ennale del gruppo». Nel pomeriggio, alle 16, degustazione di vini della cantina "Lasio Wines". dello Speleo Club Domusnovas.

Martedì 13 dicembre, a partire dalle 10, s'inaugurano in piazza Matteotti i mercatini di beneficenza "Missione Moldavia" che resteranno attivi fino al 18 dicembre. Mercoledì alle 17 (auditorium biblioteca comunale) la proiezione del film "L'amore e la follia" a cura dei minatori del Sulcis Iglesiente della Polisportiva Grotte san Giovanni.

Giovedì la scuola dell'infanzia statale allieterà gli ospiti della rsa Santa Maria Assunta con la recita "Natale insieme" (ore 10) mentre alle 17 nell'auditorium della biblioteca andrà in onda lo spettacolo "Filastrocche'n Roll" a cura del Sistema Bibliotecario interurbano del Sulcis. Venerdì 16 dicembre giornata densa di appuntamenti con, dalle 9, l'avvio della giornata finale di raccolta viveri e prodotti per bambini de "Il Miracolo di Natale" (si chiuderà alle 19), che saranno poi distribuiti alle famiglie in difficoltà tramite la Caritas San Vincenzo de Paoli. Alle 16 l'inaugurazione in piazza Matteotti della casa di Babbo Natale (associazione "I Vaghi") e la distribuzione della merenda ai bambini da parte dell'associazione "Mani in Pasta". Alle 18 s'inaugura il grande albero di Natale ecologico con merenda e intrattenimento per i più giovani da parte della Pro Loco e alle 18.30 l'esibizione della banda musicale Pietro Mascagni anticiperà la chiusura della raccolta solidale prevista alle 19.

Il ricchissimo programma proseguirà con tanti eventi ed attività fino al 7 gennaio.

