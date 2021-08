È una marea di assunzioni quella che è in corso e in parte anche già iniziata nei cantieri finalizzati a sistemare e bonificare parti di Carbonia talvolta lasciate nel degrado talvolta nell'incuria. Oltre infatti ai 12 lavoratori assunti pochi giorni fa, è in corso il bando per l'assunzione di ulteriori 33 disoccupati.

Serviranno 19 operai comuni e 14 muratori specializzati i quali verranno dislocati dall'amministrazione comunale in alcuni dei siti più delicati della città e per i quali fioccano ancora proteste considerate le condizioni non proprio ospitali. I lavoratori verranno impiegati per la riduzione e la prevenzione degli incendi nelle aree limitrofe alle strade e in modo particolare al diserbo e allo sfalcio. Nonché al ritiro dei rifiuti. Una parte però sarà anche attiva nella Grande miniera di Serbariu, nella Cittadella sportiva di via Balilla nel quale insistono ancora situazioni di degrado e nel grande parco di Rosmarino che di solito a estate inoltrata continua ad essere in larga misura non sottoposto a manutenzione.

Si occuperà di gestire le domande il Centro per l'impiego regionale di Carbonia. Chiaramente la quasi totalità dei lavoratori che verranno assunti verranno coordinati dall'assessorato comunale ai Lavori pubblici, all'ambiente e al territorio. Le prime squadre sono già al lavoro.

© Riproduzione riservata