Tantissimi cittadini, nonostante le grosse difficoltà economiche e i problemi quotidiani, hanno aderito all'iniziativa che oramai da quindici anni l'associazione Sportiva Gigi Spada nella piccola frazione di Medadeddu a Carbonia organizza nel periodo prenatalizio.

Si tratta di una raccolta alimentare di beneficenza: tantissimi i prodotti di prima necessità come pasta, latte olio che sono stati divisi per categoria e che come ogni anno verranno donati alla Caritas parrocchiale cittadina che per questo 2022 prende parte al Miracolo di Natale e che si occuperà della successiva distribuzione a coloro che necessitano di un piccolo aiuto.

