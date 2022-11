Anche a Carbonia il caro energia e il caro bolletta svuotano le tasche anche dei cittadini. Ma il Comune ha varato un nuovo piano per riempire i carrelli della spesa dei cittadini indigenti: ha infatti riaperto i termini per le domande di ammissione ai buoni spesa.

E con una notevole novità: la soglia Isee risulta più favorevole nel caso in cui ci si trovi dinanzi a famiglie numerose.

“La graduatoria – anticipa l’assessore alle Politiche sociali Roberto Gibillini - sarà elaborata infatti sulla base della certificazione reddituale più bassa”.

Occorre però fare presto: la documentazione deve essere inviata entro lunedì 21 novembre. “Potranno accedere a questo provvedimento di solidarietà alimentare anche i nuclei familiari che risultino averne già beneficiato”, ha dichiarato Gibillini.

Ma, così come per la misura che riguarda un aiuto economico per il pagamento delle bollette, la priorità sarà comunque attribuita ai nuclei che non sono titolari di altri sostegni al reddito. La questione Isee è basilare: è di 12.000 euro, aumentata a 20.000 euro nei casi di nuclei familiari con 4 o più figli a carico.

Inoltre le famiglie titolari di altre misure di sostegno accedono al beneficio dei buoni spese solo se le risorse complessivamente recepite non sono superiori a 600 euro.

