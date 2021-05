Un 21enne è finoto nei guai, dopo che, per motivi “incomprensibili”, ha rubato e vandalizzato una statua della Madonna, custodita in una teca posizionata in largo Gramsci a Portoscuso.

L’allarme è stato data da un passante, che ha allertato il 112 avendo notato il giovane che si aggirava con la statua in spalla, prima di decidere di gettarla in un cortile privato, danneggiandola.

Sul posto sono così entrati in azione i carabinieri, che hanno rintracciato il giovane, che, tra l’altro, nel rubare la statua si è ferito anche a una mano.

I militari lo hanno così identificato e denunciato. La statua – che ha subito danni significativi – è stata invece riconsegnata al parroco della chiesa di Santa Maria Itria.

