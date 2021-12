I vigili del fuoco di Carbonia sono intervenuti questa sera a Porto Pino per il cedimento di un palo delle telecomunicazioni: la squadra è intervenuta nella località balneare in seguito alla segnalazioni sia di residenti che di operatori commerciali.

Il lampione, la cui base era stata indebolita dalle piogge dei giorni scorsi e poi dalle folate di vento di ieri, era ormai sul punto di crollare in un punto di passaggio verso le attività e il litorale.

Un rischio per le auto e per i pedoni. Gli operatori hanno dovuto mettere il lampione in sicurezza.

