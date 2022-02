Cosa resta del Piano Sulcis? A dieci anni dalla firma del protocollo d’intesa avvenuta il 13 novembre del 2012 nella miniera di Serbariu, ci sono ancora centinaia di milioni non spesi e molte opere rimaste (almeno per ora) incompiute.

Il Piano Sulcis - creato per dare un futuro a un territorio che vedeva crollare la filiera dell’alluminio e andare in fumo migliaia di buste paga e un trentennio di storia industriale - ha messo in campo 73 progetti - di cui due mai nati - per un miliardo e 242 milioni di euro, di cui 805,2 pubblici.

L’80 per cento di questi soldi sono già impegnati, messi nero su bianco nei contratti, ma in realtà ne sono stati spesi poco più di un quarto: una cifra che dovrebbe aggirarsi (il condizionale è d’obbligo) attorno ai 215 milioni di euro.

Sull’Unione Sarda in edicola la prima puntata dell’inchiesta dedicata al piano milionario.

Mariella Careddu

Marco Noce

