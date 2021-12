Il sindaco di Carbonia Pietro Morittu ha firmato un'ordinanza per garantire l'ordine pubblico durante le festività. Il testo prevede il divieto di utilizzo di petardi e fuochi d'artificio entro i 200 metri da luoghi di culto, cinema, parchi e piazze cittadine, ricoveri per animali.

L'ordinanza ha validità dal 24 dicembre al 6 gennaio 2022, e tra l'altro mira ad evitare che gli animali domestici possono spaventarsi per i forti rumori, causando pericolo per se stessi e per gli altri.

"È una scelta dettata dalla necessità di garantire l'incolumità delle persone e anche dei nostri animali da affezione - ha spiegato il sindaco Morittu - Raccomando soprattutto ai ragazzi di essere cauti e ai genitori di figli minori di vigilare affinchè non vengano raccolti da terra petardi inesplosi con il grave pericolo che questo comporta”.



