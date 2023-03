Pesca illegale nello stagno di Porto Pino.

Ieri mattina, durante un'attività di controllo congiunta svolta dal personale dei Servizi ispettorati di Iglesias e di Cagliari, i Forestali, con l'ausilio di un mezzo nautico, hanno individuato, rimosso e sottoposto a sequestro 8 bertovelli che erano stati posizionati illegalmente per la pesca.

Si tratta di reti da posta il cui utilizzo durante i periodi 1 gennaio – 31 marzo e 1 giugno – 30 settembre di ogni anno, è severamente vietato dalla normativa regionale per tutelare l’anguilla e le forme giovanili delle altre specie ittiche.

Non solo: in questo specifico caso la misura della maglia dei bertovelli era inferiore a quella minima consentita dalla legge, cosa che le rende ancora più impattanti sulla già sofferente risorsa ittica.

(Unioneonline/D)

