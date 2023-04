I Vigili del fuoco sono intervenuti questo pomeriggio per un incendio scaturito all'interno di un'abitazione in piazza Repubblica, a Carbonia: le fiamme si sono sviluppate in cucina probabilmente per il corto circuito di un elettrodomestico o per un oggetto posato sul fornello che successivamente ha preso fuoco.

Le fiamme hanno pesantemente danneggiato la cucina ma risparmiato il resto dell'abitazione. Nessuna conseguenza fisica per gli abitanti dell'alloggio, se non un comprensibile spavento.

Sul posto sono subito accorsi due automezzi dei vigili del fuoco del distaccamento di Carbonia che hanno gestito la situazione e avviato la bonifica.

© Riproduzione riservata