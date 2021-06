Con la sobria ma suggestiva cerimonia in piazza Roma a Carbonia, è partita questa mattina dal Sulcis la fiaccola dei Giochi Nazionali Special Olympics Italia, destinati agli atleti speciali per disabilità intellettiva.

Le varie fiamme regionali (per la Sardegna scelta appunto il Sulcis) convoglieranno infine il 15 giugno a Roma per l'accensione ufficiale.

Stefania Rosas per il Torcia run smart games: "Siamo onorati di essere stati prescelti per questa iniziativa e riteniamo che possedere un motivo di vanto anche per Carbonia e l'intero territorio", ha voluto sottolineare la dirigente. La Special Olympics è difatti una realtà radicatissima nel Sulcis Iglesiente.

