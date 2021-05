Allarme Covid nelle scuole a Portoscuso.

La scuola dell'infanzia di Portopaglietto e la scuola primaria di via Nuoro resteranno chiuse oggi e il 30 dopo che l'Ats ha riscontrato due casi di positività al Covid tra gli alunni. Si tratta di due classi in particolare, ma per precauzione il sindaco, su consiglio dell'Ats, ha deciso la chiusura delle due scuole per oggi e il 30 aprile.

"Si tratta di una misura precauzionale – dice il sindaco di Portoscuso, Giorgio Alimonda - per permettere all'Ats di eseguire il tracciamento dei contatti dei positivi". A Portoscuso il numero dei contagi si mantiene basso: sono 3 i cittadini attualmente positivi al Covid, altri 3 in attesa dell'esito del tampone molecolare. Ma i contagi riscontrati in ambiente scolastico preoccupano. "Al momento - dice il primo cittadino - le persone in quarantena obbligatoria sono 20 ma questi numeri sono destinati a salire nelle prossime ore. In caso di sintomi o dubbi invitiamo i cittadini a chiamare il proprio medico di base per attivare eventualmente il tampone antigenico presso il nostro Covid point comunale".

