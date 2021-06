Brutta sorpresa oggi all'alba per il proprietario di una macchina parcheggiata in via Roux, a Carbonia: la vettura è stata colpita dalla caduta di una serie di rami che sono venuti giù da un albero molto ombroso, ma anche con un carico di fronde pesante e vetusto.

La macchina, poi rimossa dal proprietario, ha riportato non pochi danni: sul posto sono dovuti infatti intervenire i vigili del fuoco del distaccamento di via Roma anche perché le condizioni di sicurezza della strada, un'importante arteria che conduce alla zona sud della città, erano venute meno e si presentavano insidie per le altre macchine e per i pedoni. Agli operatori non è rimasto poi che accatastare i rami caduti e rimuovere gli altri che sembravano a loro volta sul punto di staccarsi.

Quanto accaduto è però sintomo delle condizioni in cui sono lasciate varie alberature in città: nei pressi del punto in cui è avvenuto l'intervento sono presenti altre piante i cui rami invadono anche metà della carreggiata.

© Riproduzione riservata