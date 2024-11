Ottima partecipazione ieri per l’ottava edizione della giornata nazione della camminata tra gli ulivi. Evento promosso dall'Associazione Nazionale Città dell'Olio, è organizzato dai comuni di Giba e Masainas, in collaborazione con il Cammino Minerario di Santa Barbara, l'agenzia LAORE e le Pro Loco di Giba e Masainas. Manifestazione che ha preso il via alle 8.30 con il ritrovo in piazza chiesa a Masainas, luogo da dove si è partiti, fino a raggiungere il parco Is Muras nel Comune di Giba. All’evento hanno partecipato una quarantina di persone come fa sapere l’assessora alla cultura del Comune di Giba, Francesca Murgia.

«La Camminata tra gli ulivi è andata bene, i partecipanti hanno potuto ammirare la bellezza del paesaggio circostante fino alle Zone Umide del Golfo di Palmas con la sapiente guida degli Operatori del Cammino Minerario di Santa Barbara nonché di apprendere interessanti nozioni circa le proprietà benefiche dell'olio di oliva grazie ai Tecnici Laore». Presente anche Gianluca Pittoni, sindaco dell’altro Comune organizzante, Masainas . «Ottima partecipazione per la camminata tra gli ulivi, patrocinata dai comuni di Masainas e Giba, con passeggiata di meno di 4 km immersi in un paesaggio incantevole, guidati dal personale del Cammino Minerario di Santa Barbara, partendo dall'olivastro secolare simbolo di Masainas e terminato nella bellissima località di Is Muras a Giba. A Is Muras le Pro Loco di Giba e Masainas hanno permesso di degustare alcune bontà culinarie realizzate usando l'ottimo olio di oliva delle nostre piante, mentre il personale di Laore ha illustrato le caratteristiche della coltivazione dell'ulivo e rappresentato il ruolo dell'olio di oliva nella dieta quotidiana».

