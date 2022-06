Triste scoperta oggi nel tratto alto di via Don Orione a Carbonia dove un gruppo di operai sta completanto una massicia bonifica del viale che conduce all'ospedale: dentro un paio di sacchi sono stati ritrovati i corpi senza vita di una decina di cuccioli di cane.

Gli operatori, percettori del reddito di cittadinanza e coordinati in questa attività dai dirigenti dell'associazione Marevivo Carbonia, sono stati insospettati dalla puzza nauseante provenire a un certo punto da una paio di buste abbandonate a bordo strada.

Facendosi coraggio, usando guanti e mascherine, uno degli operai ha aperto gli involucri il tanto che bastava per scorgere in maniera distinta i resti già in putrefazione, considerato il caldo di questi giorni, di una decina di cagnolini.

Probabilmente avevano non più di una settimana, o forse meno. Realistico ritenere che si sia trattato di un'intera cucciolata.

I coordinatori hanno segnalato la vicenda, che assume profili di reato penale, alla Polizia municipale e al Comune.

© Riproduzione riservata