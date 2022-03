Sono ritornati in condizioni ottimali e sono pertanto più sicuri i dossi rallentatori della velocità istallati poco più di un anno fa in via Satta a Carbonia, poi in parte modificati su richiesta del Comune per eliminare difetti e danneggiati ulteriormente per la posa della fibra ottica.

L'infrastruttura, preziosa perché assieme alle altre installate sempre in via Satta ha permesso di eliminare quasi del tutto gli incidenti (nel viale erano frequenti) e i rischi per i pedoni, è stata sottoposta fra ieri e oggi a importanti interventi. Sono stati tappati i buchi che erano rimasti in prossimità di alcuni scavi (non poche le proteste degli automobilisti e dei residenti) e sono stati ritinteggiati di rosso gli attraversamenti pedonali rimasti per lungo tempo col solo colore grigio-nero del bitume. Al contempo è stato steso l'asfalto nella nuova rotonda finita di costruire fra via della Costituente e via dello Sport.

© Riproduzione riservata