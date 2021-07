Ha avuto un malessere questa mattina ma le sue richieste di aiuto sono state accolte di sera quando i vicini se ne sono accorti.

È stato necessario stasera a Nuxis l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Carbonia, un’ambulanza del 118 e i carabinieri per prestare soccorso a un pensionato di 86 anni.

È stato accompagnato all’ospedale Sirai e la sua situazione clinica è ora sotto controllo. La sua disavventura sarebbe iniziata di mattina quando per cause da accertare ha avuto un malore oppure è caduto mentre si trovava in casa.

Dopo diverse ore sono stati alcuni vicini, non vedendolo per niente, a dare l’allarme contattando subito i carabinieri con una telefonata al 112. Le forze dell’ordine sono giunte oggi in tarda serata nell’appartamento del pensionato assieme ad un automezzo dei vigili del fuoco perché è stato necessario forzare la porta.

