Non si fermano gli sbarchi di migranti nella costa del Sulcis Iglesiente. Ultimo in ordine di tempo quello avvenuto questa sera a Sant’Antioco dove un gruppo composto da sedici uomini e una donna sono stati trasportati in porto dagli agenti della sezione operativa navale della guardia di finanza di Sant’Antico.

Il gruppo intercettato in mare durante le continue operazioni di pattugliamento delle coste, si accingevano a raggiungere le coste del Sulcis dove svariate ore di attraversata. Facilitata dalle ottime condizioni meteo marine.

Dopo l’arrivo in porto son state svolte le prime operazioni di identificazione, sul posto il personale del 118 dell’Avas di Sant’Antioco per un migrante che ha avuto un trauma ad un dito ed è stato portato al Sirai di Carbonia per accertamenti, e i carabinieri di Carbonia e Tratalias . Il gruppo è stato trasferito al centro di prima accoglienza di Monastir.

