La pineta di Rosmarino, con l'annesso parco, aree interne della città prossime ai siti culturali e archeologici e zone esterne: saranno concentrate qui le attività del nuovo cantiere di forestazione che vedrà impegnati nella città di Carbonia sei operai.

Sono state infatti definite proprio in questi giorni le procedure che hanno permesso di individuare il personale preposto. Occorrono quattro operai generici, un operaio esperto nell'utilizzo della motosega e un operaio qualificato. Senza dubbio uno degli ambiti in cui le maestranze verranno utilizzate è il grande parco di Rosmarino, che per la sua vastità (una decina di ettari in cui insiste un parco giochi e un punto ristoro) necessita di interventi costanti che la carenza di personale purtroppo non riesce a garantire. Risultano così preziosi allora i cantieri di forestazione.

Grazie invece agli operai ex Ati Ifras discolatri nella Grande miniera di Serbariu, l'intero vasto compendio ha radicalmente cambiato aspetto.

© Riproduzione riservata