All’interno del bar non erano state adottate le misure minime per il primo soccorso. Per questo la titolare del locale al centro di Carbonia, una ventiduenne, è stata denunciata dai carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro di Cagliari.

Stando agli accertamenti, mancavano «il pacchetto di medicazione e l’organizzazione di un presidio di pronto intervento in caso di infortunio, così come la designazione e la formazione di personale addetto alle emergenze sanitarie».

Omissioni che, «valutate in rapporto alle dimensioni dell’attività e alla presenza di clienti e lavoratori, hanno determinato l’invio di una notizia di reato alla Procura della Repubblica di Cagliari».

Prevista anche una sanzione per oltre 1400 euro.

