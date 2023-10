Un’auto, per motivi in corso di accertamento, è finita sui binari sulla tratta Siliqua-Musei.

Il conducente è riuscito a uscire dalla macchina in tempo, proprio poco prima che un convoglio in arrivo travolgesse in pieno la vettura.

