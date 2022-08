Sono sbarcati con un natante in legno verso il tramonto e non sono certo passati inosservati fra gli ultimi bagnanti e turisti che ci accingevano ad abbandonare la spiaggia: nuovo sbarco di migranti infatti questa sera, non più di un'ora fa, nella località balneare di Porto Pino, con la Polizia di Carbonia impegnata a rintracciare e poi individuare venti giovani algerini.

Si sommano ai 56 giunti nel sud ovest sardo nelle ultime 24 ore. Quest'ultimo gruppo è sopraggiunto fra la prima e la seconda spiaggia ed è stato poi condotto sino al molo principale dagli agenti del Commissariato per essere poi consegnati al furgone della ditta autorizzata al loro trasporto sino al centro di accoglienza di Montastir.

Il molo di Porto Pino (L'Unione Sarda - Scano)

Il folto gruppo dovrebbe avere usato un natante in legno con motore fuoribordo da 40 cavalli per poter compiere agevolmente (il mare è piatto) in meno di 10 ore la traversata dalle coste algerine a quelle della Sardegna meridionale.

© Riproduzione riservata