Un incidente avvenuto in un cantiere Anas, in cui erano in corso interventi di sistemazione stradale, ha provocato stamattina la rottura di un cavo Tim e di conseguenza mezzo Sulcis Iglesiente è rimasto privo di collegamenti telefonici e online. Il disagio si è protratto per ben otto ore e solo pochi minuti fa il problema è stato superato dalle squadre Tim.

Sono però rimaste senza linea Carbonia, San Giovanni Suergiu, Sant'Antioco, Giba, Carloforte, Gonnesa, Portoscuso, Sant'Anna Arresi, Fluminimaggiore. Pesanti le conseguenze per chi utilizza il gestore Tim, sia da parte dei servizi pubblici, con alcuni Comuni rimasti privi di collegamento, sia per le numerose attività private che hanno dovuto interrompere una serie di transazioni attorno alle 11 del mattino. Con ripercussioni economiche non indifferenti.

