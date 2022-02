Due uomini di Carloforte sono stati denunciati a piede libero per ricettazione. Il 31enne e il 39enne sono stati fermati in località “La Caletta”, in un parcheggio accanto a un albergo: i carabinieri avevano visto una Fiat Panda allontanarsi all’arrivo della pattuglia, impegnata in un servizio perlustrativo.

In breve raggiunti e sottoposti a controllo, nell’auto è stata ritrovata varia merce della quale i due non hanno saputo fornire la provenienza. Si trattava di cavi, oggetti di arredo bagno e di due taniche di vernice, probabilmente sottratti a un cantiere edile.

