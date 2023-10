Grande partecipazione questa mattina a Carbonia, dove è andato in scena il 4° Memorial Piero Corda.

Un raduno di auto e moto d’epoca, organizzato dal Gruop Vanguard in collaborazione con la famiglia Corda, la ProLoco, e il patrocinio del Comune di Carbonia. Evento in cui nel centro di Carbonia tra via Manno e Via Roma sono state esposte quasi un centinaio di vetture e una sessantina di moto.

Una parte delle vetture in via Manno (foto Murru)

Tra le auto presenti una bellissima Lancia Aprilia Cabriolet del 1938, una Jaguar E-Type, 2 bellissimo bulli Volkswagen, una Balilla del ‘32. In tarda mattinata la grossa carovana di auto e moto ha effettuato un giro verso l’isola di Sant’Antioco.

Una parte dell'esposizione (foto Murru)

