Masainas rischia di perdere la sede del Gal. Visto che il 31 dicembre scade la proroga del contratto di comodato d’uso. A farlo presente il gruppo consiliare di minoranza Masainas Insieme, che lo scorso giugno chiedeva al sindaco Gian Luca Pittoni informazioni a riguardo la mancata proroga pluriennale del contratto di comodato d’uso per lo stabile delle ex scuola medie del paese.

Locali come si legge nella nota, «in questi anni sono stati occupati fruttuosamente dall’ente, scongiurando l’abbandono e disuso, diventando punto strategico di erogazione di servizi. Nota a cui l’amministrazione Comunale di Masainas non ha dato seguito, come fanno sapere dalla minoranza, neppure in maniera interlocutoria. Richiesta respinta anche in occasione del consiglio comunale dello scorso 30 luglio nella nostra richiesta è stata respinta dalla maggioranza; pertanto, a 4 mesi dalla scadenza il Gal possa legittimamente cercare urgentemente un'altra sede.

«Speriamo – prosegue la minoranza nella nota – che nel consiglio comunale di oggi l’argomento venga trattato rendendo pubbliche le intenzioni dell’amministrazione comunale». Il sindaco Pittoni fa sapere che fornirà tutte le risposte nel consiglio comunale previsto per la giornata odierna.

