Un 19enne incensurato di Musei, attualmente disoccupato, è stato arrestato ieri a Gonnesa dai carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Iglesias per detenzione finalizzata allo spaccio di stupefacenti.

A seguito di perquisizione personale e domiciliare il ragazzo è stato trovato in possesso di 200 grammi di marijuana suddivisa in dosi, di una pianta di marijuana dell'altezza di 55 cm, di 390 euro in contanti e verosimilmente provento di spaccio, di una piccola pressa per marijuana e di materiale vario per il confezionamento.

Il ragazzo arrestato è stato portato questa mattina in Tribunale a Cagliari per il processo con rito direttissimo.

