Un giovane di 25 anni è stato arrestato ieri a a Carbonia per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Durante un controllo a bordo della sua auto, i poliziotti hanno dapprima scoperto 30 grammi di marijuana. La perquisizione, effettuata in collaborazione con gli agenti del Commissariato di Iglesias, è stata quindi estesa all’abitazione, dove è stata scovata cocaina, confezionata in varie buste di cellophane e per un quantitativo totale di circa 5 grammi. Rinvenuti anche un bilancino di precisione e la somma di circa 70 euro in contanti, quale presunto provento dell'attività di spaccio.

Il giovane è stato quindi arrestato in flagranza di reato e riaccompagnato nella propria abitazione in attesa dell'udienza direttissima prevista per la mattinata odierna.

(Unioneonline/v.l.)

