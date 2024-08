Una telefonata che annuncia che papà, ricoverato al Sirai di Carbonia, sta molto male, il tentativo di raggiungerlo partendo da Varese, ma la frenetica ricerca dell’aereo che dà, purtroppo, l’amaro risultato: nessun posto libero sui voli in partenza da Malpensa, Linate, Bergamo o Torino. E il traghetto come unica alternativa, in un lunghissimo viaggio che per sè e altri tre familiari arriverà a costare la non certo modica cifra di oltre mille euro.

È quanto accaduto a Gianpaolo De Nunzio, residente nella città lombarda ma sardo originario di Teulada, che ha deciso di raccontare quanto accadutogli di recente perché «quanti emigrati sardi – si chiede – dovranno subire tutto questo prima che le cose cambino?».

«Quando ho ricevuto la chiamata di mia madre che mi annunciava che a papà restava ormai poco da vivere – spiega Gianpaolo – mi sono precipitato a cercare un volo: era venerdì 16 giugno, nessuna disponibilità con nessuna compagnia aerea da nessuno degli aeroporti che gravitano fra Milano, Bergamo e Torino. Quindi il traghetto da Genova destinazione Olbia come unica alternativa, partito fra l’altro con mezz’ora di ritardo non si capisce per quali motivi: al mio arrivo a Carbonia nel pomeriggio del sabato ho appena fatto in tempo a dare l’ultimo saluto a papà, mentre altri familiari non ce l’hanno fatta».

«Siamo riusciti a mandare le sonde su Marte, ma la Sardegna resta irraggiungibile in caso di emergenza» precisa ancora Gianpaolo, che non si capacita come non sia possibile prevedere delle disponibilità sugli aerei che nella stagione estiva non siano di esclusivo appannaggio dei turisti.

«Chi come me ha famiglia in Sardegna, in caso di emergenza si trova impossibilitato a raggiungerla: arrivarci in tempi utili, e non si dice certo gratis ma a pagamento seppur con tariffe “umane”, credo dovrebbe essere una priorità per chi governa l’Isola e il Paese».

«Credo sia ora che la politica si attivi – la conclusione – per risolvere un problema che tocca migliaia di emigrati sardi».

(Unioneonline/v.l.)

© Riproduzione riservata