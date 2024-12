A Carloforte restano sospesi per tutta la giornata i collegamenti marini con Portovesme. Tutto il traffico è dirottato verso lo scalo di Calasetta. Con il miglioramento delle condizioni meteo marine previste per domani, i collegamenti con Portovesme saranno ripristinati a partire dalla corsa delle 5,05.

A proposito della mobilità verso l' isola di San Pietro l'amministrazione comunale ha comunicato che nell'ultimo week end dell'anno, a partire da venerdì 27, saranno applicati gli sconti sui biglietti traghetti per i non residenti, finanziati con i contributi regionali per promuovere la mobilità verso le isole minori.

