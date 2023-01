Ha avuto un malore mentre si trovava al volante e con la sua macchina è finito addosso ad alcune vetture parcheggiate davanti ad un asilo.

È l'incidente stradale accaduto questo pomeriggio a Carbonia in via Umbria, per fortuna privo di particolari conseguenze: un uomo di 70 anni di Carbonia, al volante della sua Rav, dopo aver oltrepassato la rotonda fra via Liguria e via Umbria si è diretto verso il tratto basso della carreggiata ma un improvviso malore (che ha reso necessario l'intervento di un'ambulanza del 118) gli ha fatto perdere il controllo della vettura che si è schiantata contro una Mini Cooper e una Lancia Ypsilon posteggiate a fianco al marciapiede.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza che ha tenuto sotto controllo le condizioni dell'uomo, pare svenuto già prima dell'impatto, e i vigili urbani per i rilievi di rito. Con il passare dei minuti, le condizioni del conducente sono poi migliorate.

Da determinare, però, le cause che hanno provocato il malore.

