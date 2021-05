Iglesias verso la riapertura. Il ritorno della Sardegna in giallo coinciderà, in città, anche con la ripresa delle lezioni in alcune delle scuole chiuse la settimana scorsa con provvedimento del sindaco, Mauro Usai.

Lo stesso primo cittadino ha ora disposto, con un'altra ordinanza, la riapertura di cinque scuole: Primaria di via Roma, che fa parte dell'istituto comprensivo “Pietro Allori”, Primaria del Villaggio Operaio con annessa una sezione dell'Infanzia Col di Lana, entrambe appartenenti al comprensivo “Eleonora d'Arborea”, Minerario “Asproni” con sede in via Roma e Centro provinciale per l'istruzione degli adulti.

Nei giorni scorsi dure critiche erano arrivate dai consiglieri di minoranza (Simone Saiu, Luigi Biggio, Valentina Pistis, Arianna Cortese, Federico Garau, Bruna Moi, Francesca Tronci, Alberto Cacciarru), i quali avevano contestato con fermezza “le modalità e le tempistiche con cui il sindaco ha deciso di chiudere gli istituti di ogni ordine e grado”. Una decisione ritenuta “ingiustificata che riporta al clima di panico e terrore dello scorso anno”.

Intanto, secondo le ultime comunicazioni della sanità territoriale, i positivi di Iglesias sono novanta, quattro dei quali ricoverati in ospedale. Al numero dei positivi si aggiunge quello delle persone in quarantena: 47.

