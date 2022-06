Gli incendi estivi cominciano già a mettere a dura prova Carbonia e l'amministrazione municipale va a caccia di associazioni di volontariato specializzate nella lotta alle fiamme e negli interventi di prevenzione anche idrogeologici.

Ammonta per il momento (ma potrebbe essere integrato) a 10 mila euro il fondo che la Giunta guidata da Pietro Morittu ha messo in campo come contributo ai sodalizi per l’attivazione di progetti di Protezione Civile.

"Sono state inoltre stilate - precisa il comandante della Polizia Municipale Andrea Usai - le linee guida per l’accesso ai rimborsi". Le associazioni possono quindi presentare richiesta per l’attivazione della campagna antincendio 2022 e per la promozione di azioni di prevenzione, comunicazione e informazione a favore della cittadinanza.

In pole position ci sono "Ser Carbonia" e "Terramare", due entità radicate e diventate pedine insostituibili a sostegno dei vigili del fuoco e del Corpo Forestale dello Stato. Lo sono state anche nei tre episodi avvenuti pochi giorni fa: un incendio che domenica ha colpito quasi allo stesso istante un'area di via Sicilia e una fra viale del Minatore e la ferrovia, un rogo che ha minacciato la Grande miniera di Serbariu avvicinandosi al Centro ricerche Sotacarbo e agli impianti sportivi Astra, e le fiamme che una decina di giorni fa sono state appiccate in prossimità della lottizzazione edilizia "Dalmazia" fra via del Minatore e via Dalmazia. Nella estate 2021 simili episodi furono un centinaio.

