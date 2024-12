Traffico in tilt questa mattina a Carbonia per via dell’installazione di un impianto semaforico provvisorio nella bretella che dal centro intermodale porta alla Statale 126.

Il semaforo è stato installato per consentire i lavori per la messa in posa di un cavidotto per trasportare l’energia elettrica di un grosso parco fotovoltaico realizzato in località Sa Terredda dietro la discarica.

I cavi arriveranno alla sottostazione di Serbariu, passando a ridosso del passante ovest dove da qualche giorno il traffico in uscita dalla città è interrotto (senza nessuna segnalazione se non in prossimità della chiusura).

Il cantiere sta causando la congestione del traffico in ingresso e uscita dalla città e nella zona commerciale con file in via Roma, via Costituente e via Stazione.

