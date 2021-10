Dopo un'attesa interminabile, farcita di polemiche politiche approdate in Consiglio comunale a Carbonia, tornano alle loro mansioni con progetti anche nuovi i lavoratori in utilizzo, cioè lavoratori precari che erano in mobilità la cui scadenza risaliva all'inizio dell'anno. Il Comune, con una delle ultime delibere della uscente ex Giunta Massidda, ha infatti approvato una programmazione che permette a sette unità lavorative, ferme ormai da tantissimo tempo nonostante fossero disponibili in parte i fondi regionali appositi, di tornare ad essere impiegate. Verranno poste al servizio della Provincia Sud Sardegna, ambito di Carbonia Iglesias, e al servizio della Polizia municipale di Carbonia (o associazioni di riferimento) in attività inerenti la tutela dell'ambiente, le manutenzioni, la cura del verde.

Il tempo trascorso senza che la loro vicenda non trovasse sbocco aveva generato anche contestazioni di carattere politico.

© Riproduzione riservata