Per vendere un cucciolo di razza Beagle aveva pubblicato un annuncio su un noto sito internet ed era stato contattato al telefono da uno sconosciuto il quale si era offerto per l’acquisto. Ma con raggiri e artifizi aveva convinto il venditore a raggiungere uno sportello Atm di Poste italiane per ricevere il denaro.

L’incauto cittadino, un 44enne di Tratalias, aveva effettuato due distinte operazioni ricaricando una Postepay per un importo totale di 889 euro, solo dopo si era reso conto che il denaro non era entrato nella sua disponibilità, bensì era uscito del suo conto per approdare a quello del truffatore. A quel punto non gli è rimasto altro da fare che rivolgersi ai carabinieri i quali, avviate le indagini, hanno identificato il responsabile, un 30enne di Treviso che è stato denunciato.

