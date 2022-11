Dopo le proteste degli automobilisti e dei residenti di Is Gannaus, è stata ripulita dal Comune, con l'avallo di Anas, titolare della strada, la rotonda sulla Statale 126 all’uscita e ingresso di Carbonia e cerniera fondamentale del traffico fra il Sulcis e l'Iglesiente.

Da giorni erano infatti presenti quantità notevoli di ghiaia e di pietrame che non rendevano sicura la circolazione. Vero è che le vetture all'interno del rondò devono procedere a velocità contenuta, ma la presenza delle pietre rendeva insicuro il manto stradale, soprattutto per i motociclisti.

Purtroppo però la rotonda continua ad essere caratterizzata da buche e cedimenti: di recente Anas ha asfaltato con un lavoro certosino il tratto di Statale che parte proprio dai margini della rotonda di Is Gannaus (dove erano in corso i lavori di sistemazione di un ponte) e termina in quella di Funtanona, ma sul rondò nessun intervento radicale. la copertura di alcune buche era stata fatta poco più di un anno fa dal Comune.

