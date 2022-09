Sacche per stomia, placche e cateteri: “All’Asl del Sulcis Iglesiente le forniture di questi presidi indispensabili sono bloccate da circa tre mesi. Da medico a medico, Mario: come può andare avanti così un numero considerevole di stomizzati?”.

Sceglie un canale di comunicazione irrituale Claudia Zuncheddu, rappresentante della Rete Sarda Difesa Sanità Pubblica, per raggiungere l’assessore alla Sanità Mario Nieddu: denuncia oggi un disservizio commentando un vecchio post dell’esponente della giunta Solinas, di marzo, che celebrava il premio assegnato alla Regione per il miglior progetto nazionale sull'ipoacusia.

"Cosa suggerisce l’assessorato, per la raccolta delle feci?”, domanda la Zuncheddu, “Cosa per far sì che non si sovrappongano infezioni? Per far sì che l’igiene e l’umana dignità sia garantita? Puoi darci una risposta?”, aggiunge utilizzando il tu corporativo. “La nostra rete attende una risposta”, conclude la Zuncheddu.

