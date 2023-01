Sono uomini e donne fondamentali nella programmazione di iniziative atte a sostenere i diritti e le esigenze delle persone speciali. Per questo motivo il Comune di Carbonia non vuole lasciare neppure un giorno la Consulta Handicap priva di dirigenti e ha così aperto i termini per la presentazione di manifestazioni di interesse per la nomina dei componenti dell'organismo municipale.

Possono presentare istanza le associazioni che operano con persone con disabilità nel Comune, dotate di atto costitutivo e statuto, nel quale deve risultare la finalità sociale e l’assenza di fini di lucro, ma anche cittadini che abbiano un familiare diversamente abile o che si riconoscono nelle finalità della Consulta.

La partecipazione è a titolo gratuito e volontario e non è previsto alcun rimborso a favore dei componenti. I termini per la presentazione delle domande scadono il 5 febbraio. L'attuale presidente è Fabrizio Cucchiara.

