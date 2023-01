Prenderà il via a partire dalla serata del prossimo giovedì la 29esima edizione de “La befana vien di notte”.

Organizzata dalla Proloco di Iglesias in collaborazione con il Comune, l’evento prevede alle ore 17 il raduno delle “befane” in piazza Sella; da qui seguirà una parata verso piazza Municipio, dove ci sarà una gara di “Miss Befana” con una giuria di soli bambini.

Per gli stessi bimbi alle 18 è previsto uno spettacolo d’intrattenimento e animazione e per le ore 19 è in programma l'attesa discesa della Befana dal campanile della cattedrale di Santa Chiara e la consegna delle caramelle.

Per la mattina del 6 gennaio è in programma la conclusione dell’evento, quando in piazza Sella alle 10:30 è in previsione l’intrattenimento e l’animazione, con un’esibizione cinofila “I cani della befana”, a cura del gruppo Ucs Shardana di Gonnesa.

© Riproduzione riservata