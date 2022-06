Quasi un chilo di droga è stato sequestrato dalla polizia in un’abitazione.

L’operazione è cominciata ieri quando gli agenti della Sezione anticrimine del Commissariato di Iglesias percorrevano la Statale 130 e hanno notato un’auto che, alla vista della pattuglia, ha accelerato effettuando anche manovre spericolate e mettendo in pericolo l’incolumità degli altri mezzi. Con i colleghi delle Volanti, hanno bloccato la macchina.

Alla guida c’era un 49enne, già noto alle forze dell’ordine per vicende legate agli stupefacenti, che è stato sottoposto a controllo, esteso poi nel suo domicilio dove sono stati recuperati circa 900 grammi tra hashish e marijuana. In un astuccio c’erano inoltre 1.500 euro in banconote di piccolo taglio. In casa anche un coltello a serramanico e tre bilancini di precisione, con il materiale utile al confezionamento delle dosi.

L’uomo è stato arrestato per spaccio e oggi affronterà l’udienza di convalida per direttissima.

