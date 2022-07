Incidente stradale stamattina a Carbonia, con traffico interrotto sulla Provinciale 1.

Intorno alle ore 12, due auto che procedevano sulla trafficatissima via Lubiana si sono scontrate per cause ancora da chiarire.

Una Citroen C2 ha terminato la sua corsa contro un marciapiede mentre la Renault Kadjar è riuscita a fermarsi poco dopo l'urto.

Sul posto l'ambulanza del 118 Solki Soccorso che ha trasportato un ferito al pronto soccorso dell'ospedale Sirai di Carbonia con una sospetta cervicalgia.

I vigili urbani, intervenuti sul posto con 2 squadre, hanno deviato il traffico su altre vie per permettere i rilievi e l'intervento di un carroattrezzi che ha rimosso la Citroen C2, risultata troppo danneggiata per rimettersi in marcia.



