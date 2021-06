Forse una scintilla partita nel corso della pulizia e del decespugliamento delle erbacce nelle cunette potrebbe aver innescato un incendio che questa sera si è sviluppato lungo la via principale della frazione di Flumentepido, a Carbonia. Quindi potrebbero non essere cause dolose.

Le fiamme si sono distribuite a causa del vento a macchia di leopardo in un terreno in leggera salita fra il paese la sovrastante strada provinciale 2. L'allarme è stato dato dagli stessi residenti che hanno notato immediatamente lo sviluppo del rogo davanti alle proprie case e sul posto sono subito accorsi i vigili del fuoco del distaccamento di Carbonia, poi coadiuvati per precauzione da un elicottero decollato dalla base di Marganai.

Le fiamme sono state circoscritte ma non è stato agevole a causa delle asperità del terreno. L'incendio per fortuna non si è molto esteso.

© Riproduzione riservata