Un incendio è stato appiccato nel corso della notte ancora una volta fra i notevoli cumuli di rifiuti abbandonati a pochi passi dalla ex palazzina abbandonata delle Ferrovie dello Stato, a Caput Acquas, Carbonia.

Sul posto sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per evitare che le fiamme divampate dalla quantità considerevole di immondizia di ogni tipo potesse facilmente propagarsi nella folta macchia mediterranea. I pompieri hanno domato il rogo che si stava sviluppando negli stessi punti in cui decine di volte lo stesso scenario si è presentato nonostante la richiesta del Comune ai residenti della palazzina di prestare maggiore attenzione alla cura dei luoghi in cui anche poche settimane fa erano dovuti recarsi i carabinieri di Carbonia per una operazione a tutela dell'ambiente. Aveva portato al sequestro di un'area ricolma di rifiuti di ogni tipo, a pochissimi metri dalla palazzina abitata senza titolo da diversi nuclei familiari.

