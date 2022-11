Detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Questa l’accusa di cui dovrà rispondere un uomo di 55 anni, arrestato a Iglesias dalla Polizia di Stato.

L’uomo – già noto alle forze dell’ordine - è stato fermato dalla Squadra Volante mentre percorreva in auto la Provinciale 130 e nel corso del controllo è stato trovato in possesso di 33 dosi di cocaina e di altre 8 dosi di eroina pronte per essere vendute.

Poi è scattata la perquisizione nella sua abitazione, durante la quale sono saltati i fuori un bilancino di precisione funzionante e 12 grammi di hashish.

Quindi per il 55enne sono scattate le manette e l’udienza per direttissima davanti al giudice di Cagliari.

