A dieci giorni dall’Island X Prix in programma l’8-9 luglio a Teulada, gara internazionale elettrica offroad, l’Automobile Club Cagliari ha organizzato una mostra espositiva del Suv elettrico dell’Extreme X, Odyssey 21 a Carbonia. Il Suv elettrico ideato appositamente per la serie internazionale Extreme E, per il terzo anno consecutivo sbarcherà a Teulada l’8-9 luglio, protagonista di un mini-tour che ha toccato piazza Sella a Iglesias e oggi domani piazza Roma a Carbonia.

«Si tratta - ha sottolineato Giorgia Meli, assessore comunale alla Cultura - di un’occasione per ammirare da vicino un Suv elettrico protagonista dell’Extreme E, sensibilizzando al contempo la cittadinanza sull’importanza di temi come la sostenibilità ambientale».

L’obiettivo è diffondere l’idea che, grazie alla mobilità elettrica, è possibile organizzare competizioni sportive compatibili con l’ambiente. L’8 e 9 luglio, gli equipaggi che prenderanno parte all’Island X Prix, formati da pilota uomo e donna, affronteranno il tracciato di Teulada, che avrà una lunghezza di circa 3 chilometri. Il team di Nico Rosberg, Rosberg X Racing ha vinto due delle tre Island X Prix svoltesi finora.

