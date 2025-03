Si è tenuto nei giorni scorsi a Iglesias il primo evento di pulizia ambientale organizzato dalla rete Plastic Free di Iglesias lungo il percorso che conduce al Castello Salvaterra. Grazie alla partecipazione e all'impegno di 18 volontari, sono stati rimossi circa 30 kg di rifiuti. I più ricorrenti sono stati mozziconi di sigarette, bottiglie di vetro, lattine e alcune buste di rifiuti misti abbandonati.

L'evento è stato patrocinato dal Comune di Iglesias, che ha approvato l'iniziativa con grande interesse ed entusiasmo, fornendo supporto sia morale che materiale.

«Plastic Free si impegna in azioni concrete per la salvaguardia dell'ambiente – ha raccontato Nicole Murroni, referente locale dell’associazione –. Principalmente si occupa della rimozione dei rifiuti abbandonati, del salvataggio delle tartarughe marine, costantemente minacciate dall'inquinamento da plastica, e della sensibilizzazione scolastica per il rispetto dell'ambiente. Collabora, inoltre, con scuole, comuni e aziende per contrastare l'uso eccessivo della plastica».

La referente, in carica da febbraio, ha diversi progetti in cantiere e annuncia che il prossimo evento di pulizia ambientale si terrà il 27 aprile nei pressi delle Mura Pisane.

«La collaborazione con il Comune è essenziale per poter intervenire e creare maggiore consapevolezza tra i cittadini sul rispetto del territorio – ha dichiarato Murroni –. Infatti, è in corso una pratica per la firma di un protocollo d'intesa tra le parti, con l'obiettivo di portare avanti tutte le prossime iniziative. Ad esempio, mi piacerebbe proporre il divieto di rilascio di palloncini e affini nell'ambiente, una pratica inutile e dannosa che si sta diffondendo sempre di più».

